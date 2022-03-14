Завершено расследование уголовного дела в отношении Ульяны Ланской, обвиняемой в убийстве девятилетней Софии Жаворонковой

14.03.2022 [Происшествия]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении Ульяны Ланской, обвиняемой в убийстве девятилетней Софии Жаворонковой.

Следствием установлено, что 16 октября 2021 года Ланская увидела у дома на улице Воровского двух незнакомых ей девочек, которые гуляли без присмотра взрослых. Она заговорила с ними и, чтобы войти в доверие, угостила пирожными. После Ланская пригласила детей в гости и привела их в свою квартиру в доме № 8 в Долгом переулке.

«Одну из девочек женщина попросила сходить в магазин, и после того, как та ушла из квартиры, взяла складной нож и нанесла им множественные удары второй девочке. В результате полученных повреждений малолетняя, 2012 года рождения скончалась на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

После женщина покинула Вологодскую область на поезде и некоторое время спустя была задержана в Республике Карелия.

Ранее, как сообщал NewsVO, суд по ходатайству следователей поместил Ланскую в Вологодскую областную психиатрическую больницу на срок предварительного расследования.

«Проведенной в отношении нее комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой у женщины установлено хроническое психическое расстройство, представляющее особую опасность для себя и окружающих, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело с постановлением о направлении в суд для применения принудительной меры медицинского характера будет передано прокурору», — также говорится в сообщении пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Тэги: убийство девочки, уголовное дело, расследование
Сюжет: Убийство Сони Жаворонковой
видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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