В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении Ульяны Ланской, обвиняемой в убийстве девятилетней Софии Жаворонковой.

Следствием установлено, что 16 октября 2021 года Ланская увидела у дома на улице Воровского двух незнакомых ей девочек, которые гуляли без присмотра взрослых. Она заговорила с ними и, чтобы войти в доверие, угостила пирожными. После Ланская пригласила детей в гости и привела их в свою квартиру в доме № 8 в Долгом переулке.

«Одну из девочек женщина попросила сходить в магазин, и после того, как та ушла из квартиры, взяла складной нож и нанесла им множественные удары второй девочке. В результате полученных повреждений малолетняя, 2012 года рождения скончалась на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

После женщина покинула Вологодскую область на поезде и некоторое время спустя была задержана в Республике Карелия.

Ранее, как сообщал NewsVO, суд по ходатайству следователей поместил Ланскую в Вологодскую областную психиатрическую больницу на срок предварительного расследования.