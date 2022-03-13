Михаил Короткий из Нюксеницы погиб в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины

13.03.2022 [Происшествия]

Михаил Короткий из Нюксеницы погиб в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины. Об этом 13 марта на своей странице в социальной сети сообщил глава Нюксенского района Вологодской области Игорь Чугреев.

– Сегодня официально стало известно, что в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб наш земляк, уроженец с. Нюксеница Короткий Михаил Леонидович, – пишет глава муниципального района. – Исполняя воинский долг, он отдал жизнь во имя безопасности нашей страны. Обстоятельства гибели военнослужащего пока не сообщаются, но мы знаем, что, выполняя боевую задачу, командир отделения – командир боевой машины мотострелковой роты младший сержант Короткий Михаил Леонидович проявил огромное мужество и героизм, показал пример стойкости и верности своей Родине.

Игорь Чугреев выразил самые глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. 

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников прислал телеграмму на имя главы Нюксенского района со словами соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Тэги: военная спецоперация, погибли люди

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