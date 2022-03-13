«Вологда-Чеваката» одержала две победы над ивановской «Энергией»

13.03.2022 [Спорт]

«Вологда-Чеваката» одержала две трудовые победы над ивановской «Энергией» в предпоследнем туре Регулярного чемпионата России по баскетболу, среди женских команд Суперлиги 1.

Матчи прошли в «городе невест» 12 и 13 марта.

В первой игре хозяйки паркета, ивановские баскетболистки, выиграли первую четверть (18:17), Вологжанки были сильнее во второй (20:15), и на большой перерыв команды ушли с небольшим преимуществом «пчел» - 37:33. Во второй же половине матча вологжанки позволили соперницам за двадцать минут игрового времени набрать всего 9 очков, что позволило им довести матч до более чем убедительной победы - 68:42

– Хочется отметить упорную борьбу соперника, несмотря на короткую ротацию. Даже когда наша команда уходила в отрыв по очкам, Иваново не позволяло себе расслабляться, девочки держали внутрикомандную энергию и боролись с нами до конца. Это и было главной сложностью сегодняшней игры, – отметила после матча легкий форвард «Вологды-Чеваката» Алина Безбородова.

Сегодня прошла вторая игра тура между этими командами. Вологжанки со старта матча захватили лидерство, а хозяйкам паркета все время приходилось догонять. В прочем уже в середине второй четверти счет сравнялся (20:20), а на большой перерыв команды ушли в этот раз при пятиочковом преимуществе ивановских баскетболисток (29:24).

В третьей четверти шла равная борьба, когда лидерство переходило то к одной, то к другой команде. Ну, а окончательно сломить сопротивление соперниц подопечные Виктора Данилова смогли только в заключительной десятиминутке, которую выиграли 24:12. В итоге матч завершился со счетом 71:54 в пользу «пчел».

«Вологда-Чеваката» одерживает 25 побед в 38 матчах, и занимает сейчас 3 место в турнирной таблице. В заключительном туре Регулярного сезона, вологжанки 19 и 20 марта в Екатеринбурге сыграют с «УГМК-Юниор».
 

Тэги: «Вологда-Чеваката», баскетбол

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