Александр Подольский и Артем Дурягин погибли при проведении спецоперации на Украине. Об этом сегодня, 12 марта, на своей странице в социальной сети сообщил глава Шекснинского района Виктор Кузнецов.

– Сегодня в Шекснинский район пришли трагичные новости, о которых крайне тяжело говорить. При проведении спецоперации на Украине погибли наши земляки - Подольский Александр Васильевич и Дурягин Артём Александрович. Обстоятельства гибели военнослужащих пока не сообщаются, но мы, шекснинцы понимаем: они погибли как герои, – пишет Виктор Кузнецов.

Фото со страницы Виктора Кузнецова: Александр Подольский и Артем Дурягин

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников прислал на имя главы Шекснинского района срочную телеграмму со словами соболезнования родным, близким и друзьям погибших.

Ранее NewsVo сообщал, что 9 марта в Вологде простились с двумя бойцами СОБР Росгвардии старшим лейтенантом Сергеем Дороховым и старшим сержантом Владимиром Архиповым.

