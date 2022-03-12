Выставка старинных предметов, найденных вологодскими археологами в 2021 году, открылась в Доме Левашова

Выставка «Археологические работы АУК ВО «Вологдареставрация» в 2021 году» открылась в Доме Левашова в Вологде.

Ранее NewsVo рассказывал, что в минувшем году археологи в ходе раскопок обнаружили множество предметов, связанных с играми и развлечениями: игральные кости, кубари, мячики и волчки. Несколько месяцев найденные предметы находились на реставрации, а сейчас их может увидеть любой желающий.

Раскопки проводились на древнем Вологодском городище в начале улицы Ударников. Здесь находится самый большой раскоп за весь период археологических исследований в Вологде.

Археологи считают, что на этом месте в старину располагалась площадь — Малый Торг, которая упоминается в документах начала 17-го века. Эту версию подтверждают найденные здесь предметы: берестяная грамота, содержащая деловую переписку, несколько счетных бирок, кошелёк и монеты. Судя по всему, это был участок внутри крепостной стены, который использовался как общественное место.

Помимо выставки находок в Доме Левашова также работает выставка, посвященная 30-летию Вологодского отряда Северорусской археологической экспедиции.

Посетить обе выставки можно по адресу: Вологда, Герцена, 37 в часы работы «Вологдареставрации»: понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, пятница – с 8:00 до 15:45. Суббота и воскресенье – выходные дни.

Вход на обе выставки свободный.

Возрастных ограничений нет.

Напомним, подобная выставка находок череповецких археологов в прошлом сезоне работает сейчас в Музее археологии в Череповце.