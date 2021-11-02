Деревянные укрепления вокруг Вологды появились на век раньше, чем предполагали учёные

02.11.2021 [Культура]

Первые деревянные укрепления появились вокруг Вологды в 14-м веке, а не во второй половине 15-го века, как об этом сообщали древние письменные источники. К такому открытию пришли в этом году вологодские археологи.

Этим летом археологи Вологодского отряда Северорусской археологической экспедиции Игорь Кукушкин и Надежда Калинина продолжили раскопки на древнем Вологодском городище в начале улицы Ударников. Здесь находится самый большой раскоп за весь период археологических исследований в Вологде, сообщает ИА «Вологда Регион».

– Нами получены важнейшие материалы для понимания средневековой истории города Вологды. Они подтвердили догадки о существовании крепостных укреплений — рва и линии частоколов - ранее 15-го века. Дендрохронологический анализ образцов, взятых с частокольных конструкций, дал дату — третья четверть 14-го века. Отмечу, что она не противоречит стратиграфическим наблюдениям и датировкам вещевого материала, — рассказал ИА «Вологда Регион» Игорь Кукушкин.

Археологи считают, что на этом месте в старину располагалась площадь — Малый Торг, которая упоминается в документах начала 17-го века. Эту версию подтверждают найденные здесь предметы: берестяная грамота, содержащая деловую переписку, несколько счетных бирок, кошелёк и монеты. Судя по всему, это был участок внутри крепостной стены, который использовался как общественное место. 

В этом году археологи в ходе раскопок обнаружили множество предметов, связанных с играми и развлечениями: игральные кости, кубари, мячики и волчки. Сейчас все новые находки находятся на реставрации. После реставрации их представят зрителям на традиционной выставке археологических находок, которая проводится каждый год весной в Доме Левашова по адресу: Вологда, Герцена, 37.

Тэги: археологические раскопки, археологи, находки, открытия, история

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