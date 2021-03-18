Выставка новейших археологических находок Вологодской области открылась в Доме Левашова

Выставка «Археологические исследования в 2020 году» открылась в Доме Левашова. В экспозиции представлены фотоматериалы и находки археологов Автономного учреждения культуры Вологодской области «Вологдареставрация» по итогам раскопок, проводившихся на территории Вологды и области в минувшем году.

Так, например, часть археологических разведок проводилась в Бабаевском, Вашкинском, Великоустюжском, Устюженском и Чагодощенском районах Вологодской области. Здесь археологам нужно было определить границы памятников и их поставить их под государственную охрану.

– Были обследованы памятники федерального значения Палемский городок, курганно-жальничный могильник Стёпаново, курганный могильник Крутец-Избищи и другие, представляющие значительную ценность для понимания исторических и этнических процессов на севере европейской части России в эпохи раннего железного века, средневековья, Нового времени, – рассказывает Игорь Полиевктович Кукушкин, начальник отдела учета и сохранения памятников археологии «Вологдареставрации».

Тем временем, другая группа археологов обследовала легендарное достопримечательное место «Поляну Белоризцев» в Вологде. В результате здесь были обнаружены захоронение, массовое перезахоронение, следы хозяйственной деятельности XVI-XIX веков.

Также масштабные исследования проводились и на Вологодском городище по адресу: улица Ударников, 4. Археологи подробно изучили участок площадью 230 квадратных метров. Основную часть экспозиции составляют предметы, найденные именно на этом участке.

– Для своего времени раскопки на этом участке можно охарактеризовать как сенсационные! – говорит Игорь Полиевктович. – Это был уже четвёртый сезон исследования участка на пересечении улиц Бурмагиных и Ударников. Первый раскоп на этом месте был исследован в 1994 году. И это был первый раскоп на Вологодском городище, на котором были обнаружены хорошо сохранившиеся деревянные конструкции, находки из органики – дерева и кожи. Были выявлены четыре параллельных ряда частоколов, которые интерпретировались как элемент средневековых укреплений. Тогда же была сделана реконструкция плана вологодской средневековой крепости, которая не потеряла своей актуальности и сегодня.

Кстати, именно на этом участке в 2016 году была найдена первая в Вологде берестяная грамота.

В 2020 году здесь были обнаружены частокольно-жердевые конструкции, которые археологи считают элементом укреплений средневековой вологодской крепости.

– Предположительно, это так называемый частик – линия укреплений в виде нескольких рядов частоколов, которая размещалась между рвом – во рве, на его склоне – и крепостными стенами и играла роль достаточно эффективной дополнительной преграды. Этот вид инженерно-оборонительных укреплений хорошо известен по письменным источникам 16-17 веков и широко использовался даже при наличии мощных каменных или деревянных стен, – поясняет Игорь Полиевктович.

К примеру, Сметной росписи на строительство Вологодской крепости 1630 года такая часть укреплений упоминается так:

«подле стоячего острогу меж рву по обе стороны острогу был частик, и тот частик ныне весь згнил же».

По мнению археологов, эти конструкции были построены и эксплуатировались в 15-м – середине 16-го века.

В ходе раскопок было найдено 175 индивидуальных находок. В основном это предметы быта. Также найдено значительное количество керамики, костей животных, фрагментов кожаных изделий и обрезков кожи. Отдельно в рамках выставки археологи рассказывают о найденных игрушках.

– За время раскопок на участке найдены изобразительные игрушки: фигурки коников, медведя, птички; игрушки-имитации: миниатюрные сосуды, возможно, и сделанные детьми - лепные горшочки, светильник; к азартным играм относятся находки альчиков для игры в кости; к классу коллективных игрушек относятся находки фрагментов кожаных мячей и волчков-кубарей; так же найден костяной конек для катания по льду.

Увидеть эти находки вы сможете на выставке «Археологические исследования в 2020 году». Выставка будет работать до 12 апреля по адресу: Вологда, Герцена, 37. Посетить выставку можно только по предварительной договоренности по телефону +7(921)232-57-26.

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