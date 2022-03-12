Педагогические чтения, посвященные памяти профессора Александра Камкина, пройдут очно и онлайн в Вологде 15 марта

12.03.2022 [Культура]

Педагогические чтения, посвященные памяти профессора Александра Камкина, пройдут в очно-дистанционном формате 15 марта.

Чтения пройдут в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Вологодского института развития образования, который находится по адресу: Вологда, Набережная 6-й Армии, 199 А. Предполагается онлайн-трансляция мероприятия в формате телемоста и выступления участников в формате онлайн-подключений.

– Педагогические чтения призваны стать площадкой для представления опыта педагогов, изучения и обсуждения актуальных вопросов духовно-нравственного и патриотического воспитания в рамках программы «Социокультурные истоки», – сообщает пресс-служба департамента образования Вологодской области. – В этом году педагогические чтения проводятся в рамках III междисциплинарной научной конференции – чтений памяти А.В. Камкина – «Studia Borealis: осмысляя региональное: российский регион 16–20 веков в фокусе междисциплинарных исследований».

Тематические направления чтений в этом году:

  • Программа «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании
  • Курс «Истоки» в начальной школе: педагогический опыт, перспективы
  • Курс «Истоки» в основной школе: педагогический опыт, перспективы
  • Опыт интеграции курса «Истоки» и других предметов
  • Историко-культурологический потенциал курса «Истоки»
  • Вопросы религиозной образованности в светской образовательной парадигме
  • Программа «Социокультурные истоки» как ресурс формирования воспитательной среды в образовательной организации
  • Программа «Социокультурные истоки» и патриотическое воспитание

Начало мероприятия 15 марта в 10:00. Трансляцию можно будет смотреть по ссылке.
 

Тэги: образование, школа, истоки, история, культура, педагоги

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