748 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки

12.03.2022 [Общество]

748 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки. 9 человек умерли, 2 230 человек выздоровели. Такие данные опубликованы 12 марта на сайте стопкоронавирус.рф

С начала эпидемии в регионе выявлены 176 307 случаев заболевания COVID-19. Согласно официальной статистике, 157 136 пациентов выздоровели, 3 497 человек умерли.

Напомним, пик заболеваемости пришелся на 15 февраля, тогда за сутки коронавирусом в Вологодской области заболели 2 600 человек.

Статистика Яндекса по количеству новых заражений и смертей от коронавируса в Вологодской области на 12 марта 

Ранее NewsVo рассказывал, что на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусом, в Вологде в Череповце закрылись почти все мобильные пункты вакцинации. Прививки по-прежнему можно сделать в поликлиниках по месту жительства.
 

Тэги: коронавирус, COVID
Сюжет: Пандемия коронавируса

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