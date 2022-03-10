В Вологде в Череповце закрыты почти все мобильные пункты вакцинации

10.03.2022 [Общество]

В Вологде и Череповце остались сократили мобильные пункты вакцинации от коронавируса. В Вологде прививочный пункт остался только в ТЦ Мармелад на Пошехонском шоссе, в Череповце — в ТЦ Макси на улице Архангельской.

Впрочем, в поликлиниках по месту жительства по-прежнему можно поставить вакцину от коронавируса, — сообщает портал GorodVo.  

«С 9 марта прививку от коронавирусной инфекции можно будет сделать в поликлиниках и больницах по месту жительства или в пункте вакцинации в Мармеладе с 9:00 до 19:00», —рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сократить количество пунктов вакцинации было решено на фоне снижения уровня заболеваемости. Снизились также и сами темпы вакцинации. Специалисты связывают это с отменой ряда коронавирусных ограничений, к примеру, отменой QR-кодов. В Вологодской области это ограничение было снято 2-го марта.

Тэги: коронавирус, вакцинация
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде задержали участника несогласованной акции против действий ВС РФ
Жители Вологодской области скупили в магазинах месячный запас сахара
Сегодня в Вологде простятся с погибшими на территории Украины бойцами СОБР
Обвиняемые по делу о хищении 20 автобусов нашли новые доказательства того, что техника была куплена "для вида"
Вологодский УОМЗ передается в государственный холдинг
Полиция запретила проводить Масленицу в музее «Семёнково» под Вологдой
Мать военнослужащего из Сокола обратилась в Красный Крест в поисках сына
Совет солдатских матерей: «мы считаем своим гражданским долгом помочь семьям военнослужащих»
Шесть вологжан оштрафованы судом за участие в несогласованном мероприятии
Ганзейский союз приостановил членство четырех городов Вологодской области в своей организации

Похожие новости

В Вологодской области зарегистрированы 902 случая заболевания коронавирусом за сутки

Скончались от болезни 7 человек

354
0

Официальные источники заявляют об 11 умерших от коронавируса вологжанах

При этом количество заболевших за сутки стало меньше 900 человек

488
0

В Вологодской области выздоровевших от коронавируса в 2,5 раза больше заболевших

При этом умерли от болезни восемь человек

858
0

За сутки в Вологодской области выявили 942 новых случая заболевания коронавирусом

2460 человек выздоровели, 10 умерли

1242
0

За сутки в Вологодской области выявили 1126 новых случаев заболевания коронавирусом

1740 человек выздоровели, 10 умерли

1082
0

В Вологодской области коронавирусом заболело за сутки 1229 человек

Девять человек не справились с болезнью

987
0

В Череповце кафе на улице Боршодской могут наказать за нарушение антиковидных ограничений

Нарушения были зафиксированы, когда ограничения ещё действовали

955
0

В Вологодской области коронавирусом заболело на 200 человек меньше, чем сутками ранее

В пятницу, 4 марта статистика говорит о 1280 случаях заболевания

950
0

В Вологодской области выросло количество умерших от коронавируса за сутки

При этом количество заболевших продолжает снижаться

1108
0

Статистика второй день подряд фиксирует 10 умерших вологжан от коронавируса

Количество заболевших за сутки снижается

967
0

В Вологодской области отменены QR-коды при посещении общественных мест

Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников

2776
0

Роспотребнадзор рекомендует из ограничений по коронавирусу оставить только масочный режим

Новые методические рекомендации 1 марта опубликованы на сайте ведомства

1255
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Следственный комитет запустил свой канал в Телеграмм для обращения граждан
Вологодская полиция ищет очевидцев ДТП на улице Сергея Преминина
В Вологде в Череповце закрыты почти все мобильные пункты вакцинации
Вологжанка отправилась в колонию за неуплату алиментов
Гендиректор ФосАгро Андрей Гурьев оставил свой пост
ПСБ начал прием заявок от бизнеса на кредиты по ставке до 8,5%
Арбитражный суд признал право собственности Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Вологде за православным приходом
 
10.03.2022 [Общество]

Диабет в условиях санкций: стоит ли переживать?

354
0
10.03.2022 [БлогоVO]

Как вам кабачок за 559 рублей килограмм?

101
0
03.03.2022 [Обзор Прессы]

Бродский в бронзе

904
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика