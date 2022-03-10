В Вологде в Череповце закрыты почти все мобильные пункты вакцинации

В Вологде и Череповце остались сократили мобильные пункты вакцинации от коронавируса. В Вологде прививочный пункт остался только в ТЦ Мармелад на Пошехонском шоссе, в Череповце — в ТЦ Макси на улице Архангельской.

Впрочем, в поликлиниках по месту жительства по-прежнему можно поставить вакцину от коронавируса, — сообщает портал GorodVo.

«С 9 марта прививку от коронавирусной инфекции можно будет сделать в поликлиниках и больницах по месту жительства или в пункте вакцинации в Мармеладе с 9:00 до 19:00», —рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сократить количество пунктов вакцинации было решено на фоне снижения уровня заболеваемости. Снизились также и сами темпы вакцинации. Специалисты связывают это с отменой ряда коронавирусных ограничений, к примеру, отменой QR-кодов. В Вологодской области это ограничение было снято 2-го марта.