В Вологодской области отменены QR-коды при посещении общественных мест

В Вологодской области со 2 марта отменятся QR-коды при посещении культурных, спортивных и других развлекательных массовых мероприятий. Об этом заявил в видеообращении губернатор области Олег Кувшинников.

«Ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться. Ежесуточные приросты с каждым днем все меньше. Снижается число пациентов в моногоспиталях, в том числе тяжелых. В этой ситуации считаю возможной отмену в Вологодской области QR-кодов при посещении общественных мест, в том числе учреждений здравоохранения», — сказал Кувшинников.

Также глава региона посчитал возможным снять ограничения нормативов заполнения залов и трибун в закрытых помещениях при проведении культурных, спортивных и других развлекательных мероприятий.

Все принятые решения будут действовать со среды. 2 марта.

Как ранее сообщал NewsVo, Роспотребнадзор 1 марта опубликовал рекомендации, в которых говорилось, что "в период распространения «омикрона» "рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях и усиленный режим дезинфекции».