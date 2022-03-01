В Вологодской области отменены QR-коды при посещении общественных мест

01.03.2022 [Общество]

В Вологодской области со 2 марта отменятся QR-коды при посещении культурных, спортивных и других развлекательных массовых мероприятий. Об этом заявил в видеообращении губернатор области Олег Кувшинников.

«Ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться. Ежесуточные приросты с каждым днем все меньше. Снижается число пациентов в моногоспиталях, в том числе тяжелых. В этой ситуации считаю возможной отмену в Вологодской области QR-кодов при посещении общественных мест, в том числе учреждений здравоохранения», — сказал Кувшинников.

Также глава региона посчитал возможным снять ограничения нормативов заполнения залов и трибун в закрытых помещениях при проведении культурных, спортивных и других развлекательных мероприятий.

Все принятые решения будут действовать со среды. 2 марта.

Как ранее сообщал NewsVo, Роспотребнадзор 1 марта опубликовал рекомендации, в которых говорилось, что "в период распространения «омикрона» "рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях и усиленный режим дезинфекции».   

 

Тэги: коронавирус, инфекции

ТОП НЕДЕЛИ

В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства
Минобороны РФ: «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов»
Российские военные могут завершить операцию в Донбассе за пять дней
В Вологде пропал ребенок 2012 года рождения
Вологодские антимонопольщики отменили четыре многомиллионные закупки
Жителю Череповецкого района грозит до трёх лет лишения свободы за драку в магазине
Полицейские Вологодской области выберут самую красивую сотрудницу
В Вологодской области снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
В Вологде нашли пропавшего девятилетнего мальчика
Министерство обороны сообщило о погибших российских военных в Украине

Похожие новости

Роспотребнадзор рекомендует из ограничений по коронавирусу оставить только масочный режим

Новые методические рекомендации 1 марта опубликованы на сайте ведомства

583
0

В Вологодской области 10 человек умерли от коронавируса за минувшие сутки

При этом статистика говорит о 1605 новых случаях заболевания

345
0

Широкой Масленицы в Семенково в этом году не будет, но ее планируют отмечать в других местах

Сотрудники архитектурно-этнографического музея не могут прокомментировать такие разночтения

506
0

В Вологодской области снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса

В частности, снимаются ограничения на работу предприятий общественного питания в ночное время

1906
0

Количество заболевших коронавирусом в Вологодской области постепенно снижается

Количество смертей от COVID-19, впрочем, остается высоким

661
0

В Вологодской области за минувшие сутки 1701 человек заболел коронавирусом

Не справились с болезнью семь человек

1122
0

В Вологодской области второй день подряд количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 1746 новых случаев заболевания коронавирусом

1330
0

В поликлиниках Вологодской области с 28 февраля возобновляется плановая медицинская помощь

Как заявил начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников, снятие ограничений связано с выходом на плато по коронавирусу

1133
0

В Вологодской области количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших

За 24 февраля зафиксировано 1 823 новых случая заболевания

914
0

В Вологодской области за сутки заболели коронавирусом 1848 человек

Умерли от болезни при этом восемь человек

986
0

За сутки в Вологодской области выявили 1829 новых случаев заболевания коронавирусом

1904 человека выздоровели, семь умерли

1695
0

В Вологодской области 13 человек умерли за сутки от коронавируса

При этом количество заболевших ежедневно становится меньше

1107
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области отменены QR-коды при посещении общественных мест
Торговые сети обещают ограничить стоимость базовых продуктов
Вологжане взяли несколько золотых медалей в фестивале снегоходного спорта
В Вологодской области существует угроза подтопления в нескольких районах
Visa и Mastercard отключили несколько российских банков из платежной системы
В Вологодской области стартовал конкурс «Педагогический триумф-2022»
Житель Череповца получил условный срок за то, что сжёг документы бывшей девушки
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3626
0
01.03.2022 [БлогоVO]

Я считаю, что важно публично заявлять о своём отношении к происходящему на Украине

162
0
28.02.2022 [Обзор Прессы]

Невкусная инструкция

411
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика