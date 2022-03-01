Роспотребнадзор рекомендует из ограничений по коронавирусу оставить только масочный режим

Роспотребнадзор опубликовал новые методические рекомендации по проведению эпидмероприятий в условиях распространения нового штамма коронавируса — омикрон. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, по итогам 8-й недели 2022 года показатель заболеваемости составил 596,45 на 100 тыс. населения, что на 27,6% ниже, чем на прошлой неделе. Рост заболеваемости фиксируется только в 6 регионах, в 75 субъектах отмечено снижение.

«С учетом значимого снижения заболеваемости и высокого распространения варианта «омикрон» среди здоровых лиц без клинических симптомов, Главным государственным санитарным врачом утверждены методические рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий, вызванных новым штаммом - омикрон", - говорится на сайте ведомства.

В частности, методическими рекомендациями, актуальными в период распространения «омикрона», «рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — говорится в сообщении.

Указанные рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран, — добавили в ведомстве.

Как ранее сообщал NewsVo, в Вологодской области региональными властями накануне было принято решение о снятии ряда ограничений, введенных во время пандемии коронавируса.