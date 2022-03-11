Режим закрытия неба на юге России продлили до 20 марта

Работу аэропортов в южных регионах России приостановили с 24 февраля в связи с началом военной спецоперации на Украине. Приостановка работы аэропортов продлена до 20 марта.

Полеты ограничены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Ранее NewsVo сообщал, что власти Вологодской области собирают информацию о застрявших за рубежом и на юге жителях региона. Они сейчас оказались в непростом положении. Границы закрыты, авиарейсы отменены.

В центре управления регионом советуют тем, кто купил тур у оператора, обратиться к нему, тем, кто путешествует самостоятельно, обратиться в авиакомпанию и следить за информацией, которая публикуется на официальных сайтах Минтранса и на сайте РЖД. Горячая линия Минтранса — 8(499)495-00-09. Горячая линия РЖД — 8(800)775-00-00.

Тем, кто сейчас находится за границей, следует обратиться на горячую линию МИД России — 8(495)696-45-45, dskc@mid.ru или на горячую линию Ростуризма 8(800)200-34-11 с 8:00 до 20:00, либо установить приложение «Зарубежный помощник».