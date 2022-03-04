В Вологодской области собирают информацию о застрявших за рубежом и на юге России туристах

04.03.2022 [Общество]

Власти Вологодской области собирают информацию о застрявших за рубежом жителях региона. Они сейчас оказались в непростом положении. Границы закрыты, авиарейсы отменены.

Центр управления регионом рассказал, как путешественникам вернуться домой.

«Сейчас формируются списки наших граждан, которым нужна помощь для возвращения домой, на их основе будет составлен график специальных рейсов. Поэтому сейчас самое важное — сообщить, что такая помощь нужна», — сообщает ЦУР.

Там советуют тем, кто купил тур у оператора, обратиться к нему, тем, кто путешествует самостоятельно, обратиться в авиакомпанию и следить за информацией, которая публикуется на официальных сайтах Минтранса и на сайте РЖД. Горячая линия Минтранса — 8(499)495-00-09. Горячая линия РЖД — 8(800)775-00-00.

Тем, кто сейчас находится за границей, следует обратиться на горячую линию МИД России — 8(495)696-45-45, dskc@mid.ru или на горячую линию Ростуризма 8(800)200-34-11 с 8:00 до 20:00, либо установить приложение «Зарубежный помощник».

 

Тэги: санкции, границы

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