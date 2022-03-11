Вологодская ветеринария ежемесячно получает двести обращений о нарушении правил содержания животных

Проблему безнадзорных животных обсудили в общественной палате Вологодской области. На мероприятии отметили, что каждый месяц в областное управление ветеринарии области поступает до двух сотен обращений граждан по фактам нарушения правил содержания животных, из которых около 60% — это заявления об укусах собаками, имеющими владельцев.

Ситуация с безнадзорными животными как в Вологодской области остается напряженной. Участились случаи нападения агрессивных собак на детей. В то же время, значительная часть таких инцидентов совершается четвероногими на самовыгуле, ситуацию усугубляют сами владельцы домашних животных, которые нарушают правила выгула.

«Ежемесячно в областное управление ветеринарии области поступает до двух сотен обращений граждан по фактам нарушения правил содержания животных, из которых порядка 60% — это заявления об укусах собаками, имеющими владельцев. Отсутствие административной ответственности за нарушение правил, обязанности владельца регистрировать и маркировать своего питомца, — все это не позволяет в полной мере проводить государственный контроль в области обращения с животными. Принято совместное решение дополнительно проработать этот вопрос и выйти с четкими и конкретными предложениями по внесению изменений в законодательство на федеральном уровне, регулирующее порядок работы с безнадзорными животными и содержание домашних животных», — рассказал заместитель Губернатора области Михаил Глазков.

Подобные совещания планируется проводить регулярно с участием правоохранительных органов, Роспотребнадзора, общественных организаций по защите животных и районных администраций. Участники мероприятия считают, что такие встречи необходимы, чтобы учесть все мнения и донести озвученные предложения до более широкого круга общественности.

Ранее NewsVo писал, что в Вашкинском районе суд рассмотрел иск прокуратуры о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда с владельца собаки, которая покусала ребёнка.