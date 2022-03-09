В Вашкинском районе суд взыскал больше 50 тысяч рублей с женщины, чья собака покусала ребёнка

09.03.2022 [Общество]

В Вашкинском районе суд рассмотрел иск прокуратуры о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда с владельца собаки, которая покусала ребёнка.

Вечером 19 мая 2021 года в селе Липин Бор пёс по кличке Мухтар, принадлежащий местной жительнице, напал на семилетнего мальчика.

«По словам матери мальчика, нападение собаки сильно испугало ребенка, негативно отразилось на его здоровье, поведении и учебе. Она просила взыскать с ответчика расходы на лечение, транспортные расходы и компенсацию морального вреда», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Хозяйка собаки частично признала иск и пояснила, что купила Мухтара в 2018 году. В тот день она работала на огороде, а пёс сидел у дома. Услышав шум, она выбежала за калитку и увидела, что собака дёргает мальчика за штанину. Она сразу же оттащила Мухтара.

«Как оказалось, пес пролез на улицу сквозь дыру в заборе. Она просила прощения у родителей мальчика, интересовалась его здоровьем, несколько раз предлагала свою помощь, но они ее не приняли», — также говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.

Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и 6954 рубля 70 копеек возмещения материального вреда в пользу потерпевшей стороны. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: напала собака, суд, иск, компенсация

ТОП НЕДЕЛИ

Миллиардеры братья Игорь и Дмитрий Бухманы опубликовали открытое письмо
В Вологде задержали участника несогласованной акции против действий ВС РФ
Жители Вологодской области скупили в магазинах месячный запас сахара
Ученые и научные журналисты России выступили против специальной военной операции в Украине
Вологодский УОМЗ передается в государственный холдинг
Олег Дерипаска: «Умножайте кризис 1998 года минимум на три»
Полиция запретила проводить Масленицу в музее «Семёнково» под Вологдой
Мать военнослужащего из Сокола обратилась в Красный Крест в поисках сына
Жители Вологодского района заявили, что слушания по объединению их сельских поселений в округ прошли без них
«Правду говорить не можем, врать не хотим»: журналисты Серебряного Дождя сняли все программы с эфира

Похожие новости

Прокуратура проводит проверку по факту нападения собаки на ребенка в Никольском районе

К проверке инцидента подключена также районная полиция

697
0

Вологодский городской суд оценил испуг ребенка от нападения собаки в 80 000 рублей

Хозяин собаки в суд не явился

1462
0

Проект закона об уголовном наказании за нападение собак внесут в Госдуму

Законопроект предусматривает штрафы до 200 000 рублей для граждан, чьи собаки покусали людей

1161
0

В Никольске собака укусила ребенка за лицо

В райцентре это уже далеко не первый случай нападения бездомных собак на людей

2900
0

В Соколе росгвардейцы спасли женщину и её собаку от агрессивного пса

Сокольчанку и её питомца отвезли домой

1809
0

В Никольске пес по кличке Боцман покусал врача-терапевта

Как оказалось, за сутки до этого Боцман также напал на местного адвоката

1125
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вашкинском районе суд взыскал больше 50 тысяч рублей с женщины, чья собака покусала ребёнка
Россиянам разрешили скупать золото в слитках без НДС
Новая выставка откроется в Музее кружева в Вологде 10 марта
В Нюксенском районе мошенник продал мужчине ОСБ плиты из магазина строительных материалов, выдав их за свои
Официальные источники заявляют об 11 умерших от коронавируса вологжанах
Вологодский теннисист взял серебро Первенства СЗФО среди юниоров
Лекция о котильонах, шляпных булавках и других милых вещах прошлого пройдет в Вологде 12 марта
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

4392
0
09.03.2022 [БлогоVO]

Мы постепенно, но уверенно убираем маленькие автобусы с городских маршрутов

83
0
03.03.2022 [Обзор Прессы]

Бродский в бронзе

803
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика