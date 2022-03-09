В Вашкинском районе суд взыскал больше 50 тысяч рублей с женщины, чья собака покусала ребёнка

В Вашкинском районе суд рассмотрел иск прокуратуры о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда с владельца собаки, которая покусала ребёнка.

Вечером 19 мая 2021 года в селе Липин Бор пёс по кличке Мухтар, принадлежащий местной жительнице, напал на семилетнего мальчика.

«По словам матери мальчика, нападение собаки сильно испугало ребенка, негативно отразилось на его здоровье, поведении и учебе. Она просила взыскать с ответчика расходы на лечение, транспортные расходы и компенсацию морального вреда», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Хозяйка собаки частично признала иск и пояснила, что купила Мухтара в 2018 году. В тот день она работала на огороде, а пёс сидел у дома. Услышав шум, она выбежала за калитку и увидела, что собака дёргает мальчика за штанину. Она сразу же оттащила Мухтара.

«Как оказалось, пес пролез на улицу сквозь дыру в заборе. Она просила прощения у родителей мальчика, интересовалась его здоровьем, несколько раз предлагала свою помощь, но они ее не приняли», — также говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.

Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и 6954 рубля 70 копеек возмещения материального вреда в пользу потерпевшей стороны. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.