«Чеваката» проиграла всего 1 очко лидеру Суперлиги

Баскетболисткам вологодской «Чевакаты» не хватило всего нескольких секунд для победы над омским «Нефтяником». На своей площадке вологжанки проиграли омичкам с разницей всего в одно очко — 68:69.

Отметим, что в последний раз «пчелки» выигрывали у команды Омска еще 24 декабря 2018 года. Желая преодолеть «черную полосу», наша команда сразу же захватила инициативу. Вологжанки выиграли первую и вторую четверти — 21:17 и 27:22 соответственно. Главным козырем хозяек паркета стали точные «трешки». Из 48 очков первой половины встречи «Чеваката» ровно половину забросила после дальних бросков — сообщает Вологдарегион.

Третья десятиминутка осталась за гостями — 18:20. Заключительный отрезок матча начался, когда табло показывало 66:59 в пользу вологжанок. «Нефтяник» на финишной прямой заработал 10 очков, в то время как «Чеваката» добыла всего два очка.

Два очка, ставшие в итоге победными, забросила за полторы минуты до финальной сирены баскетболистка «Нефтяника» Надежда Матросова.

«На фоне длинной скамейки соперника наша команда не справились с давлением, не смогла с холодной головой сыграть концовку и просто устала», — так прокомментировал игру главный тренер «Чевакаты» Виктор Данилов.

Сегодня соперники сыграют повторный поединок в рамках чемпионата Суперлиги 1, где «Чеваката» идет на третьей позиции.