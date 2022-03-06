За сутки в Вологодской области выявили 1126 новых случаев заболевания коронавирусом

06.03.2022 [Общество]

В Вологодской области выявили 1126 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.

1740 пациентов выздоровели, 10 умерли. Такие данные 6 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф

В целом по России за сутки выявлено 79 863 новых случая заболевания. 149 060 пациентов выздоровели, 744 умерли.

За всё время пандемии в Вологодской области выявлено 171 064 случая заболевания COVID-19. Большая часть пациентов — 144 588 человек — выздоровели. Согласно официальным данным, общее количество умерших от коронавируса в регионе — 3447 человек.

Ранее NewsVO сообщал, что в начале марта в Вологодской области отменили часть ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

Тэги: коронавирус, статистика
Сюжет: Пандемия коронавируса

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