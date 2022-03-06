Вологжанин пытался украсть из магазина 16 пачек сливочного масла

06.03.2022 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из супермаркета на проспекте Победы.

Выяснилось, что мужчина взял с полки 16 пачек сливочного масла, сложил их в спортивную сумку и попытался уйти из магазина, не заплатив за товар. Сумма ущерба составила около 1800 рублей.

«Вологжанин 1982 г. р., ранее привлекавшийся к уголовной и административной ответственности, пояснил, что взял продукцию для дальнейшей перепродажи», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: кража, магазин, масло, Росгвардия

ТОП НЕДЕЛИ

Сенатор Людмила Нарусова: «Вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит! Они лежат не преданные земле»
Миллиардеры братья Игорь и Дмитрий Бухманы опубликовали открытое письмо
В Вологде пропал ребенок 2012 года рождения
В Вологде более суток искали бывшего заместителя губернатора Тамару Бритвину
В Вологодской области снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
В департаменте экономического развития Вологодской области заявили об очередной инфляции
В Вологде нашли пропавшего девятилетнего мальчика
Министерство обороны сообщило о погибших российских военных в Украине
В Вологодской области отменены QR-коды при посещении общественных мест
В Вологодской области трое руководителей лесозаготовительных организаций вымогали деньги у участников лесных аукционов

Похожие новости

В Вологде пьяный мужчина пытался украсть мясо из закрытого на ночь павильона в торговом центре

Возбуждено уголовное дело

699
0

Укравшая детскую коляску жительница Череповца сама сдалась полицейским

Увидев своё фото с информацией о розыске, девушка пришла в отделение полиции и рассказала, что была пьяна и потеряла коляску

1647
0

Житель Вологды в больнице украл деньги с банковского счёта соседки по палате

Мужчина на время взял её телефон, а, узнав, что потерпевшую перевели в другое отделение, с помощью гаджета украл с её счёта 7000 рублей

1584
0

В Череповецком районе двое мужчин украли из сарая пенсионерки картошку, солёные огурцы и банку малинового варенья

Подозреваемые признались задержавшим их полицейским, что искали закуску

1713
0

Бывшего рабочего стройки в Вологде будут судить за кражу отбойного молотка

Мужчина продал инструмент и потратил вырученные деньги на спиртное. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

899
0

Житель Вологды украл из ангара на улице Рыбной инструменты и металлолом

Сумма ущерба составила 185 тысяч рублей

1087
0

В Великоустюгском районе гадалка украла деньги из квартиры пенсионерки

Злоумышленницу помог разыскать служебный пёс по кличке Барон

925
0

Житель Вологды через банкомат пытался положить на свой счёт купюры «банка приколов»

Когда его действия заметила работница банка, мужчина убежал. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы за покушение на кражу.

1479
0

В Вологде будут судить мужчину, который украл деньги из чужой комнаты в общежитии и заснул на месте преступления

Испугавшись прихода полицейских, он смыл украденные 10 тысяч рублей в унитаз

1022
0

В Череповце вор врезался в раздвижные двери, убегая из магазина

Мужчина не травмировался, его задержали росгвардейцы

1140
0

За кражу куска сыра жительница Череповца получила двое суток ареста

Она пояснила, что пошла на кражу потому, что ей и её молодому человеку не с чем было пить чай

984
0

В Череповце бывшая работница банка получила условный срок за кражу более трёх миллионов рублей со счёта умершего человека

Суд обязал её возместить материальный ущерб

3632
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкую волейбольную «Северянку» покинула доигровщица Александра Миленко
В Вологде задержали участника несанкционированной акции против действий ВС РФ
Роскомнадзор заблокировал «Медиазону», Republic и «7х7»
За сутки в Вологодской области выявили 1126 новых случаев заболевания коронавирусом
Вологжанин пытался украсть из магазина 16 пачек сливочного масла
Карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в РФ до истечения срока их действия
В Великом Устюге из-за технической неисправности сгорел «Опель Вектра»
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

4113
0
06.03.2022 [БлогоVO]

В сентябре 2000 года во время строительства нового автодорожного моста через реку Ковду в деревне Варницы был разрушен ценнейший культурный слой в самом сердце Старого Усолья

436
0
03.03.2022 [Обзор Прессы]

Бродский в бронзе

537
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика