Вологжанин пытался украсть из магазина 16 пачек сливочного масла

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из супермаркета на проспекте Победы.

Выяснилось, что мужчина взял с полки 16 пачек сливочного масла, сложил их в спортивную сумку и попытался уйти из магазина, не заплатив за товар. Сумма ущерба составила около 1800 рублей.

«Вологжанин 1982 г. р., ранее привлекавшийся к уголовной и административной ответственности, пояснил, что взял продукцию для дальнейшей перепродажи», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.