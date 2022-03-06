Карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в РФ до истечения срока их действия

06.03.2022 [Общество]

Карты Visa и Mastercard, выданные российскими банками продолжат работать в РФ до истечения срока их действия, сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России (ЦБ).

Эти международные платёжные системы одновременно приняли решение ограничить свою работу в России. В ЦБ пояснили, что операции по картам Visa и Mastercard обрабатываются внутри страны в Национальной системе платёжных карт и санкции на них не влияют. Средства на счетах, привязанных к таким банковским картам, сохранятся и будут доступны.

«Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту», — говорится в сообщении.

Однако трансграничные операции по картам Visa и Mastercard, выданным в России, будут недоступны: оплатить ими покупки в иностранных интернет-магазинах и использовать их за рубежом будет невозможно.

Ранее NewsVO сообщал, что сервисы Apple Pay и Google Pay приняли решение прекратить работу с картами российских банков, попавшими под санкции.

Тэги: банковские карты, санкции, ЦБ

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