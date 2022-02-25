Сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под санкции

Сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать в картами банков ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, ПСБ и Новикомбанк. Эти банки попали под блокирующие санкции.

Однако, все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений, в том числе карты, выпущенные банками, попавшими под санкции западных государств. Сообщает ЦБ. В Центральном Банке заверили Россиян, что все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени.

«При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», — заключили в ЦБ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. В течение суток после начала спецоперации западные государства ввели санкции против России. Великобритания ввела блокирующие санкции против ВТБ и «Аэрофлота». США ввели санкции против 11 юридических лиц, включая ряд российских банков. Речь, в частности, идет о банках «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Открытие», «Новикомбанк», «Совкомбанк».