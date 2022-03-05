Полиция запретила проводить Масленицу в музее «Семёнково» под Вологдой

Этнографический музей «Семёнково» в Вологодском районе не будет проводить масленичные гуляния, запланированные на 6 марта, сообщает группа музея в соцсети.

«3 марта 2022 года музей получил официальный отказ от УМВД Российской Федерации по Вологодской области на проведение этнографической программы „Как масленицу встретишь, так и новый год проведешь“. В этой связи приносим извинения за сложившуюся ситуацию», — говорится в сообщении.

6 марта музей будет работать в штатном режиме: будут открыты экспозиции, проводиться экскурсии, состоится запуск мельницы. За дополнительную плату можно будет покататься на лошадях и снегоходе, а также посетить мастер-классы.

Деньги за электронные билеты, приобретённые до 4 марта включительно, будут возвращены автоматически.

Ранее NewsVO со ссылкой на портал "Культура Вологодской области" сообщал, что праздник в Семёнково 6 марта всё-таки состоится.

Примечательно, что в своем отказе региональное УМВД ссылается на постановление правительства №229 от 16.03.2020 года «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Это постановление разрешало проводить на открытом воздухе только спортивные мероприятия при ограниченном количестве участников. Однако другим постановлением правительства №286 от 02.03.2022 постановление 2020 года признано утратившим силу. При этом даже масочный режим сохранен только при проведении мероприятий в закрытых помещениях. Остальные ограничения были сняты.