В Череповце будут судить мужчину, который убил собутыльника и лёг спать в той же комнате

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве собутыльника.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в квартире общего знакомого пострадавшего и обвиняемого на улице Командарма Белова в ночь с 7 на 8 декабря 2021 года. Пока хозяин спал, гости поссорились и подрались: обвиняемый повалил 55-летнего потерпевшего на пол, несколько раз ударил по голове рукой и осколком разбитой кружки, а после ударил ножом в грудь. О случившемся правоохранителям стало известно от хозяина квартиры, который, проснувшись утром, увидел тело погибшего и спящего в той же комнате обвиняемого.

«В ходе следствия обвиняемый признался в содеянном, пояснив, что словесный конфликт возник на почве шуток, высказанных потерпевшим в его адрес, из-за которых он стал нервничать», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.