Житель Череповца убил собутыльника и лёг спать в той же комнате

10.12.2021 [Происшествия]

В Череповце суд вынес постановление об аресте местного жителя, подозреваемого в убийстве собутыльника.

По версии следствия, в ночь с 7 на 8 декабря 2021 года в квартире на улице Командарма Белова подозреваемый избил 55-летнего потерпевшего, а потом ударил его ножом в грудь.

«О случившемся правоохранителям стало известно от хозяина жилища, который в момент конфликта между его гостями спал, а, проснувшись утром 8 декабря, увидел тело потерпевшего и спящего в одной комнате с ним подозреваемого», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: убийство, пьянка
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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