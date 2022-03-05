Прокуратура проводит проверку по факту нападения собаки на ребенка в Никольском районе

Областная прокуратура сообщает о проверке факта нападения собаки на ребенка в Никольском районе. Как ранее сообщал NewsVo, инцидент произошел в начале февраля. О нападении собаки на 7-летнего мальчика написала в соцсетях мама пострадавшего.

«Вчера на моего сына напала собака соседей у нашего дома. Что мы испытали??? Как ребенок??? Впереди курс лечения, психологическая травма. Еще продолжить???», — написала Валентина в посте, опубликованном в паблике «Говорит Никольск».

«По данному факту органами прокуратуры области незамедлительно инициирована проверка, по результатам которой установлено, что инцидент произошел в момент, когда 7-летний мальчик гулял со своей мамой по улице в одном из населенных пунктов Никольского района. Собака, принадлежащая жителю этой же деревни, набросилась на ребенка и укусила его в область лица», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ребенок был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. По результатам обследования у мальчика обнаружены телесные повреждения, расценивающиеся, как легкий вред здоровью.

Как сообщает надзорное ведомство, по факту произошедшего никольский райотдел полиции проводит доследственную проверку. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры района.