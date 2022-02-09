В Никольске собака укусила ребенка за лицо

В Никольске бездомная собака напала на ребенка. Об этом рассказала в соцсетях местная жительница Валентина Попова — мама семилетнего мальчика.

«Хочется обратиться к администрации района, полиции. Что, дождались очередного нападения собаки на ребенка??? Вчера на моего сына напала собака соседей у нашего дома. Что мы испытали??? Как ребенок??? Впереди курс лечения, психологическая травма. Еще продолжить???», — написала Валентина в своем эмоциональном посте, опубликованном в паблике «Говорит Никольск».

«Хочу сразу сказать зоозащитникам, таким же подлым хозяевам своих зажравшихся псов, которым глубоко плевать на страдания окружающих, что ребенок не провоцировал эту тварь, шел к себе домой!!! Несколько дней назад мы уже доводили до сведения участкового, чтобы обратили внимание на непривязанных собак, бегающих, в частности, по нашим улицам», — пишет Валентина.

Как рассказала мама мальчика NewsVo, после нападения собаки ребенку зашивали рану на веке.

«Царапина с синяком через всю щеку. Так как собака не привита, теперь еще и уколы ребенку придется делать, плюс перевязки, и плюс шрам на всю жизнь», — пояснила Валентина.

«Почему у полиции находятся сотрудники для проверки безмасочников, а, чтобы обходить улицы для выявления беспечных хозяев этих тварей нет??? Неужели это важнее жизни??? Вы не меньше штрафов соберете. Хватит уже закрывать глаза на беспредел, хватит бояться испортить отношения, хватит молчать!!! Пусть только очередной тварезащитник бросит свои обвинения. Лично сама бы спустила собаку на него, а потом бы выдвигала версии, что да как», — пишет мама пострадавшего ребенка.

Как ранее сообщал NewsVo, проблемой бездомных собак в Никольске озаботились уже в областной прокуратуре. В частности, в ходе рабочей поездки в Никольский район прокурор области Андрей Тимошичев вручил главе администрации Никольского района представление об устранении нарушений законодательства об обращении с животными без владельцев.