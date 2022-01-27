Прокурор области потребовал отловить в Никольском районе безнадзорных животных

27.01.2022 [Общество]

В ходе рабочей поездки в Никольский район прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев вручил главе администрации Никольского района представление об устранении нарушений законодательства об обращении с животными без владельцев.

«Прокурор области отметил, что широкое распространение в сети интернет получили публикации об участившихся случаях появления на территории Никольского района безнадзорных животных», — говорится в сообщении прокуратуры.

Проведенная прокуратурой проверка показала, что администрацией района при наличии доведенной из средств областного бюджета субвенции на реализацию полномочий, контракт на оказание в Никольском муниципальном районе услуг по отлову и содержанию бездомных животных не заключен, полномочия в этой сфере органами местного самоуправления не реализуются, — также говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор области намерен лично контролировать заключение соответствующего контракта и его дальнейшую реализацию.

Тэги: животные, отлов, прокуратура

ТОП НЕДЕЛИ

Арбитражный суд обязал Эльбруса Карсанова снести новострой в центре Вологды
В Вологодской области на смену снегопадам придут морозы
В ДТП близ Кадникова погибла женщина-водитель и ее 12-летний сын
В Вологде скончался врач-хирург Владимир Раздрогин
В Вологде на кольце по улице Конева опробовали реверсивную схему движения
Шекснинский предприниматель привез в район 32 инфицированных COVID гастарбайтера
«Мировые башни под Вологдой» лидируют во всероссийском конкурсе арт-объектов
За сутки в Вологодской области выявлен 261 новый случай заболевания коронавирусом
Вологодский губернатор заявил о намерении «взять под крыло» требующие восстановления храмы
Жительница Вологды за два дня перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей

Похожие новости

Из-за неисправности дымовой трубы в Череповецком районе погибли 8 животных и 6 куриц

Животные находились в хлеву, который полностью уничтожен огнем

867
0

На Вологодчине началась перепись бобров, норок и выдр

Охотоведы пройдут по берегам водоемов и зафиксируют следы жизнедеятельности этих млекопитающих

934
0

Лекция московского палеонтолога Дмитрия Пащенко пройдёт в Вологде 30 октября

Он расскажет, как древние птицы превратили передние конечности в крылья 

756
0

В сети появился ролик, как по Вологде гуляют корова и свинья

Животных засняли на улице Чернышевского

1496
0

В зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге пума сбежала из клетки: животное погибло

Пришлось экстренно эвакуировать туристов, среди которых было много детей

4831
0

Мертвую лошадь обнаружили на улице Ольховой в Вологде

Инцидент произошел утром 24 мая

1353
0

Племенных овец из Вологодской области отправляют на экспорт в Узбекистан

Сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора были оформлены ветеринарные сертификаты на 142 племенные овцы

1240
0

Животное, занесённое в Красную книгу Вологодской области, обнаружили в Вожегодском районе

Сибирский углозуб – необычный обитатель для нашего региона

2040
0

В Череповце ищут свидетелей нападения собаки на девочку

Вечером 18 апреля во дворе дома №7 по улице Бардина животное набросилось на 10-летнего ребенка, причинив ему травмы

1481
0

Лосей и бобров стали чаще замечать на вологодских дорогах

Полицейские просят водителей быть внимательными

1526
0

Пойманный в Вологде больной лис убежал из вольера в лес

Об этом рассказали в «Велесе»

1828
0

Курицы, индюки, утки и кролики погибли при пожаре в Тотемском районе

Вечером 8 февраля сгорел хоздвор в деревне Мосеево

936
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Элитный комплекс с туалетом во дворе: жители Маурино Вологодского района пятый год живут без благ цивилизации
Прокурор области потребовал отловить в Никольском районе безнадзорных животных
На реке Вологде у деревни Баранково рыбаки заметили мертвую рыбу
Вологодский губернатор заболел коронавирусом
МегаФон сможет более активно развивать собственный портфель услуг
В Вологодской области оцифровали борщевик Сосновского
18-летний вологжанин подозревается в совершении серии краж и угонов
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

8917
0
27.01.2022 [БлогоVO]

Великий Устюг: нерентабельная родина

309
0
13.01.2022 [Обзор Прессы]

В Верхней Шарденьге сгорела свиноводческая ферма — последнее сельхозпредприятие

1886
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика