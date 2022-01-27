Прокурор области потребовал отловить в Никольском районе безнадзорных животных

В ходе рабочей поездки в Никольский район прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев вручил главе администрации Никольского района представление об устранении нарушений законодательства об обращении с животными без владельцев.

«Прокурор области отметил, что широкое распространение в сети интернет получили публикации об участившихся случаях появления на территории Никольского района безнадзорных животных», — говорится в сообщении прокуратуры.

Проведенная прокуратурой проверка показала, что администрацией района при наличии доведенной из средств областного бюджета субвенции на реализацию полномочий, контракт на оказание в Никольском муниципальном районе услуг по отлову и содержанию бездомных животных не заключен, полномочия в этой сфере органами местного самоуправления не реализуются, — также говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор области намерен лично контролировать заключение соответствующего контракта и его дальнейшую реализацию.