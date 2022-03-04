В Череповце кафе на улице Боршодской могут наказать за нарушение антиковидных ограничений

В Череповце кафе на улице Боршодской могут оштрафовать за нарушение антиковидных ограничений.

Прокуратура совместно с сотрудниками МЧС и полиции провела проверку кафе после сообщения в СМИ о жалобах местных жителей на работу заведения в ночное время. Информация о работе кафе ночью подтвердилась.

«Кроме того, помещение, где располагается кафе, не соответствует требованиям пожарной безопасности; персонал и посетители кафе не обеспечены в достаточном количестве масками и антисептиками. Также в кафе грубо нарушаются требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

По факту невыполнения правил поведения при угрозе возникновения ЧС было возбуждено дело об административном правонарушении. Его материалы направлены в суд, а копии материалов направлены в надзорные органы для принятия соответствующих мер воздействия.

Ранее NewsVO сообщал, что с 1 марта 2022 года в Вологодской области отменили ограничения на работу предприятий общественного питания в ночное время.