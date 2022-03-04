Алексей Мордашов заявил о сохранении загрузки производственных мощностей в новых условиях

Алексей Мордашов заявил, что компания выполнит все обязательства по повышению зарплаты и выплате вознаграждения по итогам 2021 года. Об э том глава «Северстали» рассказал на встрече с сотрудниками «Северстали» и «Севергрупп», организованной из Москвы в онлайн-формате, — пишет сегодня РБК.

Как отметил Мордашов, закрытие части экспортных рынков не должно стать глобальной проблемой для «Северстали». Компания перенаправляет товарные потоки на альтернативные мировые направления. У «Северстали» стабильное финансовое положение, низкий уровень долга и невысокие производственные издержки. Продукция компании востребована в России. Все это факторы позволяет предприятию сохранять загрузку производственных мощностей в новых экономических условиях.

«Мы не первый раз сталкиваемся с подобными вызовами извне. Мы научились экстренно перестраивать работу исходя из этих вызовов. Наш менеджмент имеет достаточный опыт и знания, чтобы справиться с подобной ситуацией. Наша продукция — сталь, турбины, фанера, стройматериалы — необходима стране. Мы работаем в компании, которая важна для российской экономики, для российских граждан и государства», — отметил Алексей Мордашов.

Владелец компании также призвал коллег сохранять хладнокровие, спокойствие и выдержку.

Как ранее сообщал NewsVo, на этой неделе был приостановлен экспорт компании в Европу.