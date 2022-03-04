Вологодский спортсмен Михаил Суриков стал героем программы на телеканале «Спас»

Вологодский мастер спорта Михаил Суриков — чемпион мира по MMA стал героем нового выпуска программы «Простые чудеса» на телеканале «СПАС».

Об этом вологжанин написал на своей страничке в Инстаграм.

«Дорогие друзья, в эту субботу, 5 марта, на телеканале „СПАС“ выходит передача „Простые чудеса“ с моим участием», — написал Михаил Суриков.

Гостем передачи также будет настоятель храма Андрея Боголюбского на Волжском — отец Кирилл.

Как ранее сообщал NewsVo, Михаил Суриков — обладатель 16 мировых рекордов; 17 рекордов России; чемпион мира по ММА; семикратный чемпион мира по боевым единоборствам; чемпион России по универсальному бою; первый в мире боец, который провел 51 поединок без отдыха с разными соперниками. Он также является первым в мире бойцом, завоевавшим наибольшее количество медалей в рамках одного чемпионата мира по смешанным единоборствам. Первый российский боец, включенный в Европейский и Международный Зал славы боевых единоборств.

В конце прошлого года Михаил Суриков сообщил о завершении спортивной карьеры.

Программа «Простые чудеса» с участием вологжанина выйдет на телеканале «Спас» 5 марта в 20:30.