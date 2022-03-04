Госдума сразу в трех чтениях приняла законопроект о наказании за фейки

Госдума единогласно сразу в трех чтениях одобрила изменения в законопроект, который предусматривает до 15 лет тюрьмы за фейки. Такое наказание предусмотрено за распространение фейков о военной операции, призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных сил России.

Как сообщал NewsVo, законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 2 марта.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пикарев утверждал, что в соцсетях распространяется «вал фейковых новостей» о ходе военной операции на Украине, в частности, о количестве потерь.