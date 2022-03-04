Госдума сразу в трех чтениях приняла законопроект о наказании за фейки

04.03.2022 [Общество]

Госдума единогласно сразу в трех чтениях одобрила изменения в законопроект, который предусматривает до 15 лет тюрьмы за фейки. Такое наказание предусмотрено за распространение фейков о военной операции, призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных сил России.

Как сообщал NewsVo, законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 2 марта.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пикарев утверждал, что в соцсетях распространяется «вал фейковых новостей» о ходе военной операции на Украине, в частности, о количестве потерь.

 

Тэги: фейки, наказание, госдума

ТОП НЕДЕЛИ

В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства
Сенатор Людмила Нарусова: «Вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит! Они лежат не преданные земле»
Миллиардеры братья Игорь и Дмитрий Бухманы опубликовали открытое письмо
Минобороны РФ заявило о развитии операции в Донбассе
В Вологде пропал ребенок 2012 года рождения
В Вологде более суток искали бывшего заместителя губернатора Тамару Бритвину
В Вологодской области снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Полицейские Вологодской области выберут самую красивую сотрудницу
В департаменте экономического развития Вологодской области заявили об очередной инфляции
В Вологде нашли пропавшего девятилетнего мальчика

Похожие новости

Жительницу Чагодощенского района оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение фейка

Она написала в соцсети об установлении уголовной ответственности за принуждение к масочному режиму

1086
0

В Череповце Григория Винтера приговорили к двум годам ограничения свободы по делу о «коронавирусном фейке»

Весной 2020 года он разместил в разных группах в соцсети информацию о том, что УФСИН совместно этапирует осужденных с признаками COVID-19 и здоровых

2511
0

Вологодский губернатор опроверг информацию о введении локдауна в регионе из-за коронавируса

«Никаких ограничительных мер дополнительных мы вводить не намерены», — заявил Кувшинников.

3012
0

Череповчанина будут судить за распространение фейка о коронавирусе и оскорбление полицейских

Речь идёт о правозащитнике Григории Винтере

2301
0

На череповчанина завели уголовное дело за распространение фейка о коронавирусе

СМИ сообщают, что подозреваемым стал правозащитник Григорий Винтер

3672
1

Вологжанку, разместившую в соцсети фейк о больных коронавирусом, оштрафовали на 15 тысяч рублей

Это половина минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи

5790
0

Вологжанину грозит штраф за распространение в соцсети фейковой новости о коронавирусе

Мужчина написал о том, что якобы в поликлинике Водников больная COVID-19 пациентка залила пол кровью

3656
0

Полиция вычислила вологжанку, разместившую в соцсети фейк о 200 больных коронавирусом в Череповце

19-летней девушке грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей

6988
3

Примерно половина россиян не могут отличить достоверные новости от фейков

Критичность мышления больше снижена у молодого поколения, сообщает ВЦИОМ.

1174
0

Вологодские коммунисты обратились в полицию из-за фейковых сообщений о полученных ими премиях

Поддельный документ в начале июня распространили в крупных вологодских пабликах «ВКонтакте»

3266
1

В соцсети распространяют фейковое сообщение о якобы требующейся крови для жительницы Великого Устюга

В сообщении говорится, что женщина якобы попала в аварию. Однако сама она написала, что это неправда.

19728
7

В Вологде покажут фильм о фейках и коррупции

С 26 марта по 2 апреля в кинотеатре «Салют» пройдет весенний фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts

1597
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Грязовце полицейские спасли пенсионера, который пролежал в снегу около двух часов
Вологодские синоптики прогнозируют пик холода на 8 – 9 марта
Издание Znak.com объявило о своем закрытии
В Вологодской области коронавирусом заболело на 200 человек меньше, чем сутками ранее
Вологодский спортсмен Михаил Суриков стал героем программы на телеканале «Спас»
Госдума сразу в трех чтениях приняла законопроект о наказании за фейки
В Вологодской области собирают информацию о застрявших за рубежом и на юге России туристах
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3879
0
04.03.2022 [БлогоVO]

После вмешательства органов прокуратуры области в Бабушкинском районе восстановлен доступ граждан к водоразборным колонкам

282
0
03.03.2022 [Обзор Прессы]

Бродский в бронзе

301
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика