В Госдуме одобрили поправку о 15 годах тюрьмы за фейки

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях ВС РФ. Поправка подразумевает лишение свободы за фейки на срок до 15 лет. Об этом в четверг, 3 марта сообщает «КоммерсантЪ».

Поправки предполагают за изготовление фейков и их распространения — до трех лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или с использованием интернета — от 5 до 10 лет лишения свободы. Если распространитель знает, что информация ложная, и она привела к «общественно опасным последствиям» — до 15 лет лишения свободы.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пикарев утверждал, что в соцсетях распространяется «вал фейковых новостей» о ходе военной операции на Украине, в частности, о количестве потерь.

Как сообщал NewsVo, накануне Минобороны заявило о 498 российских военных, погибших в ходе спецоперации.