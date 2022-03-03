Россияне организовали флешмоб в защиту кошек

В российских соцсетях набирает обороты флешмоб в защиту русских кошек от западных санкций. Он стартовал после решения Международной федерации кошек (FIFE) запретить российским котам и кошкам участвовать в международных выставках.
Также по решению FIFE выведенных в России котов теперь невозможны вывоз и регистрация в родословной книге, которая выпускается от имени FIFE. Все эти решения связаны с военной операцией России на Украине.
В России решение федерации вызвало взрыв возмущения. По интернету распространяется русский флешмоб в защиту санкционированных любимцев. Хозяева массово постят фотографии своих котов и кошек, сопровождая их комментариями в отношении санкций и их инициаторов.
В защиту домашних любимцев выступил и мэр Вологды Сергей Воропанов, который в своем телеграм-канале «Телега мэра» напомнил о том, как кошки, привезенные в блокадный Ленинград из Ярославской области, спасли город от крыс. В память об этом в городе появился памятник коту Елисею и кошке Василисе.
«Памятники кошкам, пусть и не таким героическим, а просто любимым, есть во многих городах мира: в Лондоне и в Риге, в Клайпеде, в Анжеро-Судженске, Дмитрове, Йошкар-Оле, Туле, Геленджике, Сочи, Казани, Брауншвейге, Барселоне и в Киеве. То есть в разных странах мира люди любят кошек. И кошки это просто кошки. Глупо, что некоторые пытаются сделать из них оружие в идеологической войне», — написал мэр Вологды.