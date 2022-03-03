Жители Вологодского района заявили, что слушания по объединению их сельских поселений в округ прошли без них

03.03.2022 [Политика]

Глава Вологодского района Сергей Жестянников заявил, что еще его район стал ближе на новую систему управления. Пакет документов по организации муниципального округа уже представлен в правительство области.

«Переход на новую систему — это осознанный выбор района. Еще раз благодарю жителей, лидеров общественного мнения, депутатов за поддержку. Готовы учесть все предложения, которые были высказаны на публичных слушаниях», — заявил чиновник. 

Он уверен, что округ — наиболее эффективный способ организации муниципальной власти. На официальном сайте района сказано, что решение о переходе на округ было согласовано с жителями района и с депутатами Представительного собрания. В каждом из десяти сельских поселении состоялись публичные слушания, где жители могли проголосовать «за» или «против» нововведений и выдвинуть свои предложения по реализации модели муниципального округа в Вологодском районе. 

Однако жители о слушаниях услышали только сейчас. 

«Просто поразительно, с какой невероятной бравадой рапортует глава Вологодского района о проведении всех мероприятий по согласованию перехода с муниципальных поселений на округа. Опять всё важное провернули втихую, без разъяснений и положений. Всё это ложь, а эти фиктивные муниципальные междусобойчики в кругу своих приближённых уже изрядно народу надоели. Прекратите накручивать своё „единственно верное решение“ без обсуждения с жителями Вологодского района. Народ имеет полное право знать об изменениях в законодательстве. Нам уже хватило новшеств с пенсионной системой, оптимизацией в образовании и здравоохранении! Ложь и враньё! Никто с жителями подобных вопросов не согласовывал!», — пишут жители села Куркино Вологодского района. 

Они говорят, что их никто не собирал. С ними никто ничего не согласовывал и ничего им не разъяснял. 

«Депутатская группа уже давно не представляет интересы жителей Вологодского района. Однажды нас уже объединили с Майским поселением, обещая при этом невероятную экономическую целесообразность. В итоге мы лишились — средней школы, полноценного рейсового автобуса, сокращение штатной численности специалистов Дворца культуры с 12 человек до 2,5. Сейчас собирают по 50 ₽ с каждого посетителя обновлённого спортзала, в том числе и с детей, для содержания технической служащей и вахтёра. В бюджете Майского поселения вообще отсутствует статья расходов — „спортивная деятельность“. Это продолжается второй срок правления главы Майского поселения Михаила Басалаева. Народ имеет право услышать разъяснения по столь серьёзным изменениям — какие будут гарантии для больших сёл и деревень, чтобы ситуация с оптимизацией вообще бы не угробила нас подобных», — заключают жители.

В администрации Вологодского района тем временем заверяют, местные администрации также продолжат работу в системе округа. На их базе будут созданы территориальные органы самоуправления. Жители смогут обращаться сюда для решения текущих вопросов.

«Территориальные отделы администрации муниципального округа смогут решать на местах практически все вопросы местного значения, что, безусловно, будет очень удобно для населения. При этом ресурсное обеспечение для решения проблем территории значительно увеличится. За счёт этого возрастет и оперативность в решении тех или иных вопросов», — прокомментировал руководитель администрации района Игорь Быков.

С конца прошлого года в Вологодской области идет оптимизация муниципальных образований региона. Она нацелена на укрупнение сельских поселений путем их объединения. Однако широкую огласку объединение поселений получило только когда в Госдуму был внесен законопроект, подразумевающий подобную оптимизацию на федеральном уровне. Люди выступили против нововведений, так как считают, что это окончательно добьет деревню. 

В феврале власти активно начали продвигать идею оптимизации, не дождавшись принятия Федерального закона, по которому реформа должна проходить постепенно с 2023-го по 2028 годы. В Вологодской области все поселения каждого района до 1 апреля должны принять решение объединиться в муниципальные округа. При этом вместо избираемого главы поселения будет назначаемый администрацией муниципального округа представитель, а вместо администрации поселения будет представительство администрации муниципального округа. Советы депутатов сельских поселений канут в прошлое, так же, как и выборы глав, в том числе те, которые должны пройти в этом году. 

Тэги: муниципальная власть, оптимизация

ТОП НЕДЕЛИ

В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства
Сенатор Людмила Нарусова: «Вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит! Они лежат не преданные земле»
Минобороны РФ: «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов»
Миллиардеры братья Игорь и Дмитрий Бухманы опубликовали открытое письмо
Российские военные могут завершить операцию в Донбассе за пять дней
В Вологде пропал ребенок 2012 года рождения
Вологодские антимонопольщики отменили четыре многомиллионные закупки
В Вологодской области снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
В Вологде более суток искали бывшего заместителя губернатора Тамару Бритвину
Полицейские Вологодской области выберут самую красивую сотрудницу

Похожие новости

Администрация Вологды продает водонапорную башню на улице Сергея Орлова за 6 млн рублей

Ранее имущество пытались приватизировать всего за 1,5 млн рублей, сделку удалось отменить после возмущения общественности и проверок контролирующих органов

4461
0

На входе в здание администрации вожегодского села повесили мнемосхему для слепых

Чиновники сделали это после получения письма из прокуратуры

1495
0

Управление образования Череповца возглавила Мария Барабанова

Ранее эту должность занимала Лина Коробейникова. Свой пост она покинула после назначения председателем территориальной избирательной комиссии

2260
0

Администрации Кадуя по суду пришлось возводить пандус у входа в свое здание

Его отсутствие заметила прокуратура и обратилась в суд

1549
0

Главным архитектором Череповца стал чиновник из Вологды

Антон Аникин он работал в департаменте градостроительства Вологды на позиции заместителя начальника, а позже стал гендиректором «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды»  

2166
0

Белозерская администрация выставила на продажу купленный два года назад «для выезда в деревни» Mitsubishi

Приобретение этого японского кроссовера тогда объяснялось тем, что дорогой автомобиль требует меньше затрат на ремонты 

2692
0

В жилом доме на улице Образцова в Вологде рухнул потолок

Жильцы рассказывают, что ранее неоднократно жаловались в разные инстанции и сообщали о том, что дом рушится, но их игнорировали.

3380
2

Дополнительные 1,5 млн рублей получит Череповецкий район из областного бюджета

Эти деньги направят на решение социальных проблем

811
0

Районам Вологодской области разрешили использовать сэкономленные на торгах бюджетные деньги

Средства, полученные из областного бюджета, теперь не нужно возвращать: они должны быть направлены на проведение дополнительных работ на тех же объектах

1030
0

Советник мэра Алексей Комов: «Вологда — город Пьеро, ходящих мимо друг друга.  А я вот Арлекин приехал»

Алексей Комов — архитектор из Москвы. Но это не совсем верно: последние годы он много работает в Крыму, а теперь ещё и в Вологде. Приехав сюда внезапно в разгар конфликта вокруг набережной, он, на удивление многих, стал советником мэра Сергея Воропанова. В интервью NewsVo Алексей рассказал, зачем это ему надо, какие он видит в городе проблемы и как разрешить ситуацию с реконструкцией берегов реки Вологды 

6760
1

Администрацию Вожеги оштрафовали за «снежный вал» у дороги

Во время заседания глава администрации Сергей Кошелев просил освободить муниципалитет от ответственности ввиду малозначительностьи нарушения. Однако суд не нашёл оснований для этого. Штраф: 100 000 рублей

2537
1

Пять разных субсидий для муниципалитетов в Вологодской области объединили в одну

Соответствующие изменения внесли сегодня депутаты ЗСО в региональный закон о межбюджетных трансфертах

1777
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Олег Дерипаска: «Умножайте кризис 1998 года минимум на три»
Музей «Семенково» под Вологдой заявил о проведении Масленицы
В городе Сокол на ходу загорелся грузовик
В Госдуме одобрили поправку о 15 годах тюрьмы за фейки
Жители Вологодского района заявили, что слушания по объединению их сельских поселений в округ прошли без них
62-летний житель Вологодской области устроил дебош в поезде «Воркута-Адлер»
В Вологодской области выросло количество умерших от коронавируса за сутки
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3809
0
03.03.2022 [БлогоVO]

Я МОЛЮ — ОСТАНОВИТЕ ***** «военную спецоперацию» (прим. редакции в соответствии с требованиями РКН)

416
0
03.03.2022 [Обзор Прессы]

Бродский в бронзе

170
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика