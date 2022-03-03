Жители Вологодского района заявили, что слушания по объединению их сельских поселений в округ прошли без них

Глава Вологодского района Сергей Жестянников заявил, что еще его район стал ближе на новую систему управления. Пакет документов по организации муниципального округа уже представлен в правительство области.

«Переход на новую систему — это осознанный выбор района. Еще раз благодарю жителей, лидеров общественного мнения, депутатов за поддержку. Готовы учесть все предложения, которые были высказаны на публичных слушаниях», — заявил чиновник.

Он уверен, что округ — наиболее эффективный способ организации муниципальной власти. На официальном сайте района сказано, что решение о переходе на округ было согласовано с жителями района и с депутатами Представительного собрания. В каждом из десяти сельских поселении состоялись публичные слушания, где жители могли проголосовать «за» или «против» нововведений и выдвинуть свои предложения по реализации модели муниципального округа в Вологодском районе.

Однако жители о слушаниях услышали только сейчас.

«Просто поразительно, с какой невероятной бравадой рапортует глава Вологодского района о проведении всех мероприятий по согласованию перехода с муниципальных поселений на округа. Опять всё важное провернули втихую, без разъяснений и положений. Всё это ложь, а эти фиктивные муниципальные междусобойчики в кругу своих приближённых уже изрядно народу надоели. Прекратите накручивать своё „единственно верное решение“ без обсуждения с жителями Вологодского района. Народ имеет полное право знать об изменениях в законодательстве. Нам уже хватило новшеств с пенсионной системой, оптимизацией в образовании и здравоохранении! Ложь и враньё! Никто с жителями подобных вопросов не согласовывал!», — пишут жители села Куркино Вологодского района.

Они говорят, что их никто не собирал. С ними никто ничего не согласовывал и ничего им не разъяснял.

«Депутатская группа уже давно не представляет интересы жителей Вологодского района. Однажды нас уже объединили с Майским поселением, обещая при этом невероятную экономическую целесообразность. В итоге мы лишились — средней школы, полноценного рейсового автобуса, сокращение штатной численности специалистов Дворца культуры с 12 человек до 2,5. Сейчас собирают по 50 ₽ с каждого посетителя обновлённого спортзала, в том числе и с детей, для содержания технической служащей и вахтёра. В бюджете Майского поселения вообще отсутствует статья расходов — „спортивная деятельность“. Это продолжается второй срок правления главы Майского поселения Михаила Басалаева. Народ имеет право услышать разъяснения по столь серьёзным изменениям — какие будут гарантии для больших сёл и деревень, чтобы ситуация с оптимизацией вообще бы не угробила нас подобных», — заключают жители.

В администрации Вологодского района тем временем заверяют, местные администрации также продолжат работу в системе округа. На их базе будут созданы территориальные органы самоуправления. Жители смогут обращаться сюда для решения текущих вопросов.

«Территориальные отделы администрации муниципального округа смогут решать на местах практически все вопросы местного значения, что, безусловно, будет очень удобно для населения. При этом ресурсное обеспечение для решения проблем территории значительно увеличится. За счёт этого возрастет и оперативность в решении тех или иных вопросов», — прокомментировал руководитель администрации района Игорь Быков.

С конца прошлого года в Вологодской области идет оптимизация муниципальных образований региона. Она нацелена на укрупнение сельских поселений путем их объединения. Однако широкую огласку объединение поселений получило только когда в Госдуму был внесен законопроект, подразумевающий подобную оптимизацию на федеральном уровне. Люди выступили против нововведений, так как считают, что это окончательно добьет деревню.

В феврале власти активно начали продвигать идею оптимизации, не дождавшись принятия Федерального закона, по которому реформа должна проходить постепенно с 2023-го по 2028 годы. В Вологодской области все поселения каждого района до 1 апреля должны принять решение объединиться в муниципальные округа. При этом вместо избираемого главы поселения будет назначаемый администрацией муниципального округа представитель, а вместо администрации поселения будет представительство администрации муниципального округа. Советы депутатов сельских поселений канут в прошлое, так же, как и выборы глав, в том числе те, которые должны пройти в этом году.