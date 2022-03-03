62-летний житель Вологодской области устроил дебош в поезде «Воркута-Адлер»

Транспортные полицейские Архангельской области на станции «Котлас Южный» задержали жителя Вологодской области, устроившего дебош в поезде «Воркута-Адлер».

Пьяный мужчина громко ругался матом, мешал окружающим, не реагировал на замечания проводников и ударил одного из них по голове, причинив сильную физическую боль.

«Нарушитель доставлен в дежурную часть транспортной полиции. В праве дальнейшего проезда в пассажирском поезде ему отказано», — сообщает пресс-служба Котласского линейного отдела МВД РФ на транспорте.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. На задержанного также составили протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.