62-летний житель Вологодской области устроил дебош в поезде «Воркута-Адлер»

03.03.2022 [Происшествия]

Транспортные полицейские Архангельской области на станции «Котлас Южный» задержали жителя Вологодской области, устроившего дебош в поезде «Воркута-Адлер».

Пьяный мужчина громко ругался матом, мешал окружающим, не реагировал на замечания проводников и ударил одного из них по голове, причинив сильную физическую боль.

«Нарушитель доставлен в дежурную часть транспортной полиции. В праве дальнейшего проезда в пассажирском поезде ему отказано», — сообщает пресс-служба Котласского линейного отдела МВД РФ на транспорте.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. На задержанного также составили протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Тэги: пьяный, хулиганство, поезд, задержание

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