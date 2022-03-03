Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции, сообщил Алексей Венедиктов.

Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о разрыве контракта с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым и ликвидации радио.

При этом накануне журналист подчеркнул, что не намерен покидать Россию и будет дальше заниматься журналистской деятельностью.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) по требованию Генпрокуратуры РФ.