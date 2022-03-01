Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к Дождю и «Эху Москвы»

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Дождю (признан иноагентом) и «Эху Москвы». Роскомнадзор уже начал блокировать доступ к сайтам телеканала и радиостанции.

Информация об этом появилась на сайте Генпрокуратуры.

«В связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах „Эхо Москвы“ и „Телеканал ‚Дождь‘ информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 15.3. Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ ‚Об информации, информационных технологиях и о защите информации‘, внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам“, — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре считают, что размещаемая радиостанцией „Эхо Москвы“ и телеканалом „Дождь“ информация содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя,

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, Роскомнадзора и „Газпром-медиа“ направлены представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения», — заключили в ведомстве.

„Эхо Москвы"уже отключено от эфира.