Власти Вологодской области заявили о готовности Великого Устюга к паводку

Великоустюгский район готов к прохождению паводка. Об этом заявил первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов.

Превентивные мероприятия уже начались на Малой Северной Двине. В планах — провести чернение 30 километров льда. Также стартовали ледорезные работы. Предстоит пройти 192 км: 50 на реке Сухоне и 142 на Малой Северной Двине. При необходимости, Аварийно-спасательная служба области готова к проведению взрывных работ, — сообщает пресс-служба областного правительства.

«Общая численность группировки системы РСЧС районного звена Великоустюгского района составляет более 200 человек личного состава, около 60 единиц спасательной, водооткачивающей техники различной проходимости, мощности и плавсредства, — рассказал начальник регионального управления МЧС России Василий Балчугов. — Если будет ухудшаться ситуация на территории Великого Устюга, предусмотрена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Вологодской области дополнительно 40 человек личного состава, 13 единиц техники и 6 плавсредств. Если мы смотрим на введение режима, соответствующего ЧС, предусмотрены группировка Невского Спасательного центра: 2 эшелона, 50 человек личного состава, 6 единиц техники и 2 плавсредства».

«Паводок в нынешнем году прогнозируется на уровне среднемноголетних значений. При этом если будут значительные осадки и быстрое таяние снега, возможен подъем воды до отметок неблагоприятных явлений 725-750 см», — отметил Антон Кольцов.

По его словам, помимо заторных явлений самого льда, важно чистить русло от перекатов. За 2019–2020 годы срезаны три переката, эту работу необходимо проводить с Архангельской областью.