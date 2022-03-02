Статистика второй день подряд фиксирует 10 умерших вологжан от коронавируса

02.03.2022 [Общество]

В Вологодской области за минувшие сутки выявили 1548 новых случаев заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 1605 заболевших. При этом 1980 человек выздоровели, 10 человек умерли. Накануне также сообщалось о 10 умерших вологжанах. Свежие данные опубликованы 2 марта на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 165 955 пациентам. Большая часть из них — 137 240 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 407 человек.

Как ранее сообщал NewsVo, со 2 марта в Вологодской области при посещении общественных мест больше не нужен QR-код.   

Тэги: коронавирус, инфекции
Сюжет: Пандемия коронавируса

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