В Вологодской области существует угроза подтопления в нескольких районах

01.03.2022 [Общество]

В Вологодской области сразу несколько районов могут оказаться подтопленными из-за паводка. Об этом заявил заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов на совещании по подготовке к паводкоопасному периоду.

«Ситуация непростая: на большинстве рек области отмечается повышенная водность, избыточное увлажнение почвы. Существует угроза подтопления территорий ряда муниципальных образований, — отметил Антон Кольцов. — Губернатором области Олегом Александровичем Кувшинниковым утвержден план мероприятий по подготовке к весеннему половодью 2022 года и организован контроль его исполнения».

По данным Гидромета, сразу на нескольких реках уровни воды выше среднемноголетних значений. К ним относится Вологда, Сухона, Кубена, Молога и ЮГ. 

Вода сейчас в этих реках выше нормы на 10-50 см. реках Вологда, Северная Двина ниже нормы — на 20-40 см. Толщина льда на реках западных и центральных районов составляет 30-40 см, на реках восточных районов — 35-45 см. 

В марте температура воздуха будет на 0,5 — 2,5 градуса выше нормы. Вскрытие рек в конце марта, начале апреля. Максимальные уровни воды ожидаются в пределах среднемноголетних значений, в западных районах — выше нормы на 30-50 см.

«По предварительным расчетам, прохождение ледохода на реке Сухона, в районе Великого Устюга, будет с заторными остановками и повышением уровней воды до отметок 650-700 см, в пределах среднемноголетних. С вероятностью 70-80%, в случае одновременного развития весенних процессов, выпадения обильных осадков, велика вероятность повышения уровня воды при заторе до отметок неблагоприятных явлений 725-750 см», — сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Сейчас запланировано, что в регионе будет развернут 81 пункт временного размещения вместимостью более девяти тысяч человек. Для экстренной эвакуации населения будет использовано судно на воздушной подушке аварийно-спасательной службы Вологодской области. К паводку готовятся все службы. Создан необходимый резерв финансовых средств и материальных ресурсов.

«Что касается Вологодского района, где в зону возможного подтопления попадают 17 населенных пунктов и 287 человек, там в период паводка планируется задействовать 86 человек и 42 ед. техники. Подготовлены три пункта временного размещения на 160 человек, запланирована SMS-рассылка и использование громкоговорящих устройств на спецавтомобилях. Разработаны графики патрулирования территорий населенных пунктов, попадающих в зону подтопления, и дежурства оперативной мобильной группы для оказания помощи населению», — говорится в сообщении правительства.

В Усть-Кубинском районе в зоне повышенного риска находятся два населённых пункта с населением 239 человек. 

Тэги: паводок

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