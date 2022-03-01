В департаменте экономического развития Вологодской области заявили об очередной инфляции

На волнующие вопросы жителей Вологодской области в прямом эфире ЦУРа ответил начальник департамента экономического развития Вологодской области Евгений Климанов. Он утверждает, что инфляционные процессы идут, но просит людей не паниковать.

К вопросам людей о том, что уже сейчас идет переоценка товаров, Климанов относится с пониманием.

«Вопрос понятен, очевиден и спрогнозирован. Мы понимаем опасения. Начиная с 24 числа, запустили ежедневный мониторинг цен и наличия товаров пищевой группы в наших магазинах. Ежедневно созваниваемся с торговыми сетями, посещаем торговые сети. Пока по пищевой группе проблем нет», — заявил начальник департамента экономического развития области.

По его словам, вся информация отправляется на уровень федерации, так как только федеральное правительство имеет право принимать решения об ограничении цен на определенную группу товаров в связи с их необоснованным ростом.

«Да, безусловно, определенные инфляционные процессы присутствуют и вы все знаете. Инфляция за прошлый год составила значительный размер, но всплеска и необоснованного роста цен в торговых сетях не ожидается. В пятницу было заявление Минпромторга о том, что запасов пищевой группы в супермаркетах и на складах имеется на 40 дней. По некоторым группам товаров до 70 дней. В настоящее время ситуация стабильная», — уверен Климанов.

По товарам широкого потребления ситуация также на контроле. Поэтому скупать продукты не стоит.

«Мы помним все ситуацию 20-го года, когда начался коронавирус. И те же самые граждане, которые призывали массово скупать необходимые продукты впрок, они также это делают и сейчас. Некоторые граждане поддались на эти провокационные призывы и отправились массово в торговые сети. Мы все помним, что был определенный дефицит товаров, но он был буквально в течение нескольких дней возмещен. Были определенные проблемы с сахаром, сахарным песком и с подсолнечным маслом. Было введено ограничение цен. Мы предлагаем действовать по той же схеме, предлагаем не паниковать, поскольку это бессмысленно и запасы есть на региональных складах», — продолжил Климанов.

Он пояснил, что информация о всех переоценках товаров, которые сейчас происходят в магазинах, в том числе строительных и в точках продажи бытовой техники, направляется в УФАС. Там проводят расследования. Разбирательства еще идут. Поэтому пока решений ФАС нет.

Однако Евгений Климанов не стал скрывать, что инфляция идет.

«Инфляционные процессы есть. Растет цена на горюче-смазочные материалы, на ресурсы, определенный рост всегда присутствует. От законов экономики мы никуда не денемся. Но государство ведет мониторинг, контролирует необоснованный рост цен и поддерживает производителей. Каждый по-своему относится к кризису. В период перемен всегда жить сложнее. Но волнение никому никогда не помогало принимать правильные решения», — заключил чиновник, заверив, что люди должны ориентироваться на официальную информацию.

Тем временем Центральный банк России поднял ключевую ставку до 20%, в связи с риском девальвации рубля.