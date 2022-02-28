ЦБ России повысил ключевую ставку до 20%

28.02.2022 [Политика]

Банк России принял решение о повышении ключевой ставки до 20% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ. До этого ставка было 9,5%.

Ставка была изменена в связи с внешними условиями, которые для российской экономики кардинально изменились.

Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — говорится в релизе ЦБ.

Теперь ЦБ и дальше будет принимать решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Также будет следить за реакцией на них финансовых рынков. Будет учитываться фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

Тэги: рубль, ЦБ

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