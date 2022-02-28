Переговоры российской делегации с Украиной могут начаться в понедельник, 28 февраля

28.02.2022 [Общество]

Переговоры российской делегации с Украиной, возможно, начнутся сегодня. Об этом сказал источник издания «КоммерсантЪ». При этом, кто возглавляет делегацию Украины, не известно.

Собеседник издания не стал сообщать место и время проведения переговоров из соображений безопасности.

«Безопасность нашей делегации гарантирует только наша сторона. Точка такая выбрана, что обеспечивает безопасность переговоров», — заявил источник газеты.

Накануне, 27 февраля, российская делегация во главе с советником президента, экс-министром культуры Владимиром Мединским прибыла в Гомель для переговоров. Украина изначально соглашалась провести их в этом городе, однако позже президент Украины выступил против и предложил «любой другой город», из которого «не летят ракеты».

Также сообщалось, что переговоры могут пройти на границе Украины и Белоруссии в районе реки Припять.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина.

 

Тэги: переговоры, военная спецоперация

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