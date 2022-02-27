Роскомнадзор заблокировал украинский сайт для поиска пленных и погибших российских военных

Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал запущенный МВД Украины сайт для поиска погибших и плененных российских военных.

Информация об этом появилась на универсальном сервисе проверки ограничения доступа к сайтам.

Сайт, который заблокировали, был создан представителями МВД Украины. Украинская сторона утверждала, что выкладывает информацию о пленных и убитых в Украине для родственников. На сайте была форма обратной связи.

Сервис был заблокирован по статье 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети „Интернет“, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи; информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам», — говорится на сайте Роскомнадзора.

27 февраля Министерство обороны впервые сообщило о погибших российских военных в Украине. Но не конкретизировало их количество.