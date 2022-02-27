Министерство обороны сообщило о погибших российских военных в Украине

27.02.2022 [Политика]

В ходе брифинга официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова военные заявили о погибших российских военных  в Украине. 

«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации успешно продвинулась вглубь обороны противника еще на 4 километра», — сообщает Минобороны.
 

Подразделения Донецкой Народной Республики продвинулась ещё на 6 километров. 

«Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, „Бук М-1“ и „Оса“, а также 56 радиолокационных станций. Сегодня уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов в том числе один С-300 в районе города Краматорск. Сбито 3 ударных беспилотных летательных аппарата „Байрактар ТБ-2“ в пригородах Чернигова. Сначала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники», — подводят итоги военной спецоперации в Министерстве обороны. 

Там отмечают, что к сожалению, есть погибшие и раненые со стороны российских военных. Но не уточняют количество.

Тэги: спецоперация, Украина, погибшие

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