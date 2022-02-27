Минобороны заявило об уничтожении почти 1000 объектов военной инфраструктуры Украины

За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон и Бердянск. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

По его словам, под контроль взяты Геничевск и аэропорт Черобаевка.

При этом украинские националисты из батальона «Азов» обстреляли из реактивных систем «Град» дома в поселке Сартана в пригороде Мариуполя и мариупольскую школу.

«В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения», - сказал Конашенков.

В ЛНР ополченцы взяли под контроль Новоахтырку, Смоляниново, Станичное-Луганское, глубина их продвижения с начала операции составила 52 километра.

В Харьковской области добровольно сложил оружие 302-й зенитный ракетный полк украинских войск, оснащенный комплексами «Бук М-1», рассказал представитель Минобороны. По его словам, задержан 471 военнослужащий.

Всего российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Это 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 радиолокационных станций. Российские военные сбили восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотников и две тактические ракеты «Точка-У». На земле уничтожены 223 танка и другая бронетехника, 28 самолетов, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 военных автомобиля.

Ранее Минобороны заявляло, что ожесточенное сопротивление на территории Украины оказывают только батальоны украинских нацистов.