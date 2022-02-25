Минобороны РФ: «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов»

Минобороны РФ заявило о развитии операции в Донбассе. О ситуации в регионе рассказал в ходе брифинга официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

«Подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров. Группировка войск Донецкой народной республики в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров вглубь обороны националистических батальонов», — рассказал Конаков.

По его словам, подразделения вооруженных сил Украины в боевых действиях практически не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов.

Более того, Службой безопасности Украины в штатные воинские части украинских вооруженных сил были внедрены группы отъявленных националистов численностью 25–30 человек, прошедшие специальную подготовку.

«Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих. В случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей, действуют в качестве заградительных отрядов. На отдельных направлениях они осуществляют подрывы мостов для исключения возможности отступления воинских частей и подразделений украинских вооруженных сил. Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ. Об этом говорят сложившие оружие украинские военнослужащие», — пояснил представитель министерства.

На данный момент подразделениями ВС РФ завершено блокирование Чернигова. Также российские военные провели операцию по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева.

Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы.

При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Как заявил Конаков, потерь в Вооруженных Силах России нет.