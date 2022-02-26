Главный тренер ХК «Северсталь» требует присвоения звания Заслуженного тренера Финляндии

26.02.2022 [Спорт]

Главный тренер хоккейного клуба «Северсталь» Андрей Разин обратился с шуточным заявлением к Федерации хоккея Финляндии. Поскольку в составе финской сборной по хоккею, победившей на Олимпиаде в Пекине, были представители клуба «Северсталь», Андрей Разин требует присвоения ему звания Заслуженного тренера Финляндии.   

«Уважаемая федерация хоккея Финляндии. Прошло несколько дней, как вы стали олимпийскими чемпионами. Но до сих пор к нам в клуб не поступал запрос для документов для присвоения звания Заслуженный тренер Финляндии. Я возмущен вашей работой. Мы, тренеры КХЛ, и „Северстали“ в частности, не покладая рук обучали ваших хоккеистов, готовили их. Короче, где наши звания ЗТФ?», сказал Разин в обращении.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине сборная Финляндии по хоккею стала чемпионом, в финале обыграв команду Олимпийского комитета России со счетом 2:1.

Тэги: хоккей, ВХК, Андрей Разин

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