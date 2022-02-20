Сборная России по хоккею не смогла защитить статус Олимпийских чемпионов

20.02.2022 [Спорт]

Четыре года назад, на Олимпиаде в Пхенчхане, наша команда в статусе нейтральных спортсменов из России, взяла золото мужского хоккейного турнира, в финале обыграв сборную Германии.

Сейчас, спустя четыре года, наша команда, только уже как Сборная Олимпийского комитета России, напомним, что такое название связано с санкциями WADA, вновь в финале, только на этот раз соперник у нашей команды сборная Финляндии. Перед началом турнира специалисты называли нашу сборную одним из фаворитов этого турнира.

В финальном матче россияне открыли счет в первом периоде, Михаил Григоренко реализовал большинство. Финны сравняли счет после перерыва, а в начале третьего периода Ханнес Бьорнинен выводит сборную Финляндии вперед. И пусть после этой шайбы у россиян оставалось еще почти двадцать минут, сравнять счет нашей команде так и не удалось.

1:2. Российские хоккеисты увозят серебряные медали с этой Олимпиады, а золото достается сборной Финляндии.

Капитан нашей сборной, череповчанин Вадим Шипачев, провел на этом турнире 6 матчей, в которых набрал 3 очка по системе гол+пас (1+2). Вратарь «Северсталь» Дмитрий Шугаев был в команде в качестве запасного, но всю Олимпиаду провел на базе в Новогорске и в Пекин не вызывался.
 

Тэги: олимпиада, олимпийские игры, хоккей

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