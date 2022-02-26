В поликлиниках Вологодской области с 28 февраля возобновляется плановая медицинская помощь

26.02.2022 [Общество]

В Вологодской области возобновляется плановая медицинская помощь, которая была приостановлена в январе в связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом. С 28 февраля в регионе возобновляется помощь в амбулаторном звене.

«Вологодчина вышла на плато по суточной заболеваемости, что позволило снять ряд мер. Однако стабильный уровень заболеваемости не говорит о том, что коронавирус ушел, — подчеркнул начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников. — Необходимо продолжить формировать коллективный иммунитет».

На сегодняшний день первым компонентом привито 631 тысяча вологжан, ревакцинировано 110,5 тысяч жителей области, — сообщает пресс-служба правительства региона.  

Начальник департамента здравоохранения отметил, что еще одной важной профилактической мерой в борьбе с заболеваниями является диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого населения, которые также возобновляются.

Как ранее сообщал NewsVo, плановая медицинская помощь была приостановлена с 31 января 2022 года. 

Тэги: медицина, ограничения, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП НЕДЕЛИ

Полиция сообщила о прекращении поиска пропавшего в Шексне подростка
Вологодские зоозащитники – о приюте «ЗооСфера»: «Из-за забора удалось заснять гору трупов животных»
16-летний подросток пропал в Шекснинском районе Вологодской области
Водолазы продолжают поиски пропавшего в Шексне школьника
В Вологодской области создан штаб по приему беженцев с территорий непризнанных республик
В Грязовецком районе закрываются магазины
Минобороны РФ: «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов»
Стелу в честь губернатора Олега Кувшинникова установят в Череповце
В Вологде предприниматель не смог через суд получить право проезда к принадлежащему ему зданию
Второй этап создания интеллектуальной транспортной системы начался в Вологде

Похожие новости

Вологодские врачи впервые выполнили сложную малоинвазивную операцию

Специалисты удалили крупную опухоль прямой кишки с прилегающими тканями с помощью специальной эндоскопической техники

1587
0

Поликлиники Вологодской области работают в ежедневном режиме

Такой график работы кабинетов неотложной помощи действует не только в поликлиниках Вологды и Череповца, но и в районных медицинских организациях

2557
0

​​В Вологде не хватает почти 550 медицинских работников

Также 207 свободных мест по специальностям учитель, воспитатель, и младший воспитатель

1384
0

В поликлиниках Вологодской области появятся «красные зоны» для контрольного тестирования переболевших COVID

Об этом сегодня на заседании областного оперативного штаба рассказал начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников

3370
0

Онкобольным Вологодской области придется ездить на КТ в соседний регион

В областном онкодиспансере вышли из строя два томографа

3331
0

Жители Вологодской области смогут получать консультации врачей через интернет

Медицинскую информационную систему «Телемедицинские консультации Вологодской области» планируют внедрить в этом году

1764
0

Череповецкий медцентр, переставший принимать по ОМС, вынудил людей самостоятельно добывать свои истории болезни

У частного медцентра в условиях пандемии просто стало не хватать ресурсов для оказания медпомощи большому потоку бесплатных пациентов

1141
0

В России стали в два раза чаще жаловаться на качество медицинской помощи по программе ОМС

Согласно информации Всероссийского союза страховщиков, с января по октябрь этого года страховые медицинские организации провели 24,1 млн экспертиз и выявили 3,5 млн нарушений

1606
0

Передвижной диагностический комплекс за 40 миллионов рублей появится в Вологде

«По сложности ничто не сравнится с закупкой медицинского оборудования», – рассказал в прямом эфире Александр Торопов, председатель комитета государственного заказа Вологодской области

1276
0

Экскурсия «Все болезни от дохтуров!» пройдет в Вологде 20 ноября

В ходе прогулки по городу экскурсовод Нина Смелкова расскажет о том, как и чем раньше лечились вологжане

1329
0

С 1 ноября плановый прием в медучреждениях будет возможен только при наличии справок или QR-кодов

Требования не распространяются лишь на вологжан младше 18 лет

3888
0

Жители Кичменгского Городка получили сообщение о закрытии центральной районной больницы

В департаменте здравоохранения заверяют, что паника напрасна

1628
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Минобороны заявило о взятии Мелитополя
В поликлиниках Вологодской области с 28 февраля возобновляется плановая медицинская помощь
Череповчанка решила обезопасить свой счет и отдала мошенникам 2,3 млн рублей
Совет Европы приостановил право России на представительство
В Вологде начался ремонт инженерных сетей
Всероссийский массовый забег «Лыжня России» состоится завтра в Вологодской области
Минобороны РФ: «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов»
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3289
0
25.02.2022 [БлогоVO]

Я не могла поверить, что моя страна, пережившая ужасы двух мировых войн, бомбит мирные украинские города

297
0
24.02.2022 [Обзор Прессы]

Литвинович, объявившую акцию против войны на Украине, задержала полиция

542
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика