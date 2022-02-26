В поликлиниках Вологодской области с 28 февраля возобновляется плановая медицинская помощь

В Вологодской области возобновляется плановая медицинская помощь, которая была приостановлена в январе в связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом. С 28 февраля в регионе возобновляется помощь в амбулаторном звене.

«Вологодчина вышла на плато по суточной заболеваемости, что позволило снять ряд мер. Однако стабильный уровень заболеваемости не говорит о том, что коронавирус ушел, — подчеркнул начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников. — Необходимо продолжить формировать коллективный иммунитет».

На сегодняшний день первым компонентом привито 631 тысяча вологжан, ревакцинировано 110,5 тысяч жителей области, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Начальник департамента здравоохранения отметил, что еще одной важной профилактической мерой в борьбе с заболеваниями является диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого населения, которые также возобновляются.

Как ранее сообщал NewsVo, плановая медицинская помощь была приостановлена с 31 января 2022 года.